غداً.. حفل غنائي لـ سميرة سعيد "أون لاين"

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لحفلها الغنائي بتقنية "أون لاين"، للمرة الأولى مع جمهورها، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".
يذاع الحفل يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، في الساعة الـ 8 والنصف مساءً.
ومن المقرر أن تطرح في هذا الحفل لجمهورها أغنية "قط وفار"، والتي تقدمها للمرة الأولى لجمهورها، وذلك حسب ماأعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، من كلمات: عبد الحميد الحباك،ألحان:إيهاب
يذكر أن سميرة قد طرحت مؤخراً أغنية "لما كنا صغيرين"، والذي طرح كـ تتر غنائي للمسلسل الرضاني الذي حمل نفس الإسم، والذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
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