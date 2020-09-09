نشرت الفنانة يسرا، صورة لها برفقة الممثل الأمريكي الشهير جون مالكوفيتش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
أعربت يسرا عن سعادتها بذكريات هذه الصورة، وعلقت عليها قائلة:"من الرائع رؤية هذه الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد 22 عاماً من التقاطها، اتذكر هذا اليوم كما كان بالأمس".
وكشفت يسرا عن تفاصيل لقائها بـ
"جون مالكوفيتش" هو النجم الأمريكي الشهير، الذي يمتلك أكثر من 36 عام من الأعمالالفنية الكبيرة، حصل على جائزة الإيمي الشهيرة عام 1986، كأفضل ممثل في فيلم The Death Of The salesman، وكانت آخر أفلامه السينمائية عام 2017 بعنوان "Wild Wedding".
يذكر أن يسرا قد شاركت مؤخراً في فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه الشهر الماضي، على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وحصل على نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية، من بطولة"آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني"، ومن تأليف:إبراهيم عيسى، إخراج:ماندو العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة من التسعينات..يسرا برفقة النجم العالمي جون مالكوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.