صورة من التسعينات..يسرا برفقة النجم العالمي جون مالكوفيتش

نشرت الفنانة يسرا، صورة لها برفقة الممثل الأمريكي الشهير جون مالكوفيتش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعربت يسرا عن سعادتها بذكريات هذه الصورة، وعلقت عليها قائلة:"من الرائع رؤية هذه الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد 22 عاماً من التقاطها، اتذكر هذا اليوم كما كان بالأمس".

وكشفت يسرا عن تفاصيل لقائها بـ

"مالكوفيتش" قائلة:"كان خلال زيارته لمصر عام 1998، لترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، كان رجلاً حقيقياً ورائع، وأصبحنا أصدقاء منذ ذلك الحين، هو أحد أكثر الممثلين والبشر روعة في الحياة".

"جون مالكوفيتش" هو النجم الأمريكي الشهير، الذي يمتلك أكثر من 36 عام من الأعمال

الفنية الكبيرة، حصل على جائزة الإيمي الشهيرة عام 1986، كأفضل ممثل في فيلم The Death Of The salesman، وكانت آخر أفلامه السينمائية عام 2017 بعنوان "Wild Wedding".

يذكر أن يسرا قد شاركت مؤخراً في فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه الشهر الماضي، على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وحصل على نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية، من بطولة"آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني"، ومن تأليف:إبراهيم عيسى، إخراج:ماندو العدل.