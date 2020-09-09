كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نور محمود لـ"الخليج 365 الفني": "سعيد بمشاركتي في أمل حياتي وحنان مطاوع فنانة في منتهى الجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*لم أندم عن اعتذاري على أي عمل.. وهذا ما جذبني للمشاركة في "أمل حياتي"

*أتمنى التخلص من القلق.. وزوجتي هي "تظبيطة حياتي"

نور محمود يُعد من أبرز الممثلين الذين استطاعوا فرض أنفسهم على الساحة الفنية في وقت قصير ، كما أنه يتميز بأدائه السلس وتلقائيته الشديدة التي تجعلك لا تمل من مشاهدته، بالإضافة إلى أنه نجح في خطف الأنظار إليه بعد تقديمه لشخصية "سليم" في مسلسل "أمل حياتي" .

وتحدث نور محمود لـ"الخليج 365 الفني" في تفاصيل كثيرة منها مشاركته في مسلسل "أمل حياتي"، وعن كواليس العمل مع الفنانة حنان مطاوع، وعن تفاصيل أول عمل شارك فيه، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار:

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "أمل حياتي"؟

لأسباب عديدة، فعندما شاهدت الحدوتة الأولى والثانية من مسلسل"الإ أنا"، أعجبت كثيرًا بهم، وتمنيت أن أشارك في حدوتة منهم، ولأن شركة أروما للإنتاج من أول الشركات التي وثقت في موهبتي بعدما قدمت معهم مسلسل "اختيار إجباري"، "أمر واقع"، وعندما قاموا بالاتصال بي علمت أنه تم ترشيحي للعمل عن طريق المخرج أحمد حسن والفنانة حنان مطاوع التي كنت أعمل معها في مسلسل "القاهرة كابول"، وعندما التقيت بها أخبرتني أنها قامت بإرسال صورة لي وطلبت منهم أن أقدم شخصية "سليم"، لإعجابها الشديد بموهبتي، كما الدور جديد عليّ ولم أقم بأدائه من قبل، بالإضافة إلى السيناريو الجيد الذي قام بكتابته أمين جمال وشريف يسري حيث أنهم برعوا في كتابة المسلسل بإحساس رائع وروح جميلة، وأخيرًا فأنا أحمد الله وأشكر فضله ألف مليون مرة نتيجة عملي في هذه الحدوتة لأنها اتاحت لي العمل مرة أخرى مع الفنانة حنان مطاوع.

*كيف كانت أجواء التصوير؟

كانت في منتهى الجمال والدفئ، وكنا نتعامل معًا كأسرة واحدة، وكان كل منا يعمل بجد ويبذل أقصى ما لديه لكي يظهر المسلسل بشكل جيد، والحمد لله على أنه حظى على إعجاب الجمهور.

*ماذا عن كواليس العمل مع الفنانة حنان مطاوع ؟

حنان مطاوع إنسانة تتمتع بقدر كبير من التواضع و الاحترام وتسعى دائمًا لكي تُساعد الجميع، ولو استمر الحديث عنها لمدة ثلاثة أيام فالكلام سيكون قليل جدًا عليها ولن أستطع أن أوفيها حقها، بالإضافة إلى أنها فنانة جميلة وعظيمة،

*ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها على دورك بالمسلسل؟

الحمد لله تلقيت ردود أفعال رائعة سواء من أهلي أو جيراني أو العاملين في السوبر ماركت الذي اعتاد على الذهاب له، كما أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا خلال السوشيال ميديا، وهذا كرم من الله، ولكنني لا أعتبر ذلك مقياسًا للنجاح، بالرغم من أهمية السوشيال ميديا في وقتنا الحالي، لكن مقياس النجاح الحقيقي من وجهة نظري يكون عندما التقي بالجمهور في الشارع ويقومون بالتسليم علي ويعبرون عن إعجابهم الشديد بالدور الذي أقدمه، فأشعر أن الموضوع يكون قد وصل إلى شريحة أكبر.

*هل هناك تشابه بين شخصيك الحقيقة وبين شخصية سليم التي قمت بتقديمها خلال الأحداث؟

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من الصعب أن أقول أنني جدع أو شهم مثل سليم، لكن المخرج أحمد حسن طلب مني في أول لقاء حدث بيني وبينه أن أؤدي الشخصية على طبيعتي وبنفس طريقة تعاملي في الحياة الطبيعية، وهذا الأمر على قدر ما كان سهلاً إلا أنه كان في غاية الصعوبة؛ لأن التمثيل بطريقة السهل الممتنع يكون سلاحًا ذو حدين لأنه من الممكن أن تظهر الشخصية للجمهور بطريقة طبيعية جدًا وتنال إعجابهم أو تظهر بشكل سئ ينفر الجمهور منه، والحمد لله الجمهور أعجب كثيرًا بتلك الشخصية وهذا فضل وكرم كبير من الله.

*المتابع لك يجد أنك تُبدع دائمًا في اختيار الشخصيات وتجسيدها..فهل تكون قاصدًا ذلك الموضوع أم أن هذا الأمر يحدث عن طريق الصدفة؟

لا أستطيع أن أقول أنني اختار صح بنسبة 100٪، ولا أستطيع أن أقول أن هذا الأمر يحدث عن طريق الصدفة؛ فهو كرم وتوفيق من الله، كما أنه عندما يُعرض علي أعمال غير مناسبة أقوم برفضها والاعتذار لأصحابها لأن في أغلب الأحيان الشخصية تكون جميلة على الورق ولكن أنا لا أجد نفسي في ذلك الدور، أو لأن معظمها يكون مُكررًا، أو لأنني لا أشعر بأنني سأقدر على تقديم شيئًا لطيفًا يجعل الجميع يثنون على أدائي ويقولون أنني أجيد الاختيار، وهناك أدوارًا عندما تأتي ليّ أكون في غاية السعادة بها، وأحمد الله واشكره عليها؛ لأنني أريد أن أظهر دائمًا بشكل مختلف، وهذا السبب هو ما حمسني لتقديم شخصية سليم لأنه إنسان يتصرف بطبيعته وهذه المرة الأولى التي أقدم فيها شخصًا مثله، لذلك فأنا أحببت ذلك الدور كثيرًا.

*هل تهتم بمتابعة أعمالك عند عرضها على التلفزيون؟

نعم، وأكون في حالة قلق وخوف، وأطلب ممن حولي أن يخبرونني عن رأيهم ولكن بدون مجاملة، وحتى إذا كنت سأقول كلمتين فقط فأكون مهتمًا أن يظهروا للجمهور بشكل جيد، ولذلك أشاهد أعمالي وأكون في حالة من القلق وذلك الموضوع يتحول معي لعصبية شديدة وتكون حالتي النفسية سيئة، وقبل عرض "أمل حياتي" زوجتي نانسي عانت من هذا الأمر لمدة أربعة أو خمسة أيام وتحديدًا عندما تم الاستقرار على الموعد النهائي للعرض فكانت حالتي المزاجية غير مستقرة، ولا أَدّعِي في ذلك الأمر، لأنني لا أحب أي شئ في الدنيا على المستوى المهني بقدر حبي وعشقي لذلك المجال لذلك أشعر بغيرة شديدة على تلك المهنة؛ بسبب الأساتذة العمالقة المتواجدين لدينا، ولأنني نفسي عندما يُقال "الله إيه الجمال ده" تقال لمن يستاهلها ولا تُقال بهدف المجاملة، فأنا أحب أن يُهنئني كل شخص على قدر عملي لأن اسمي مازال غير كبيرًا في عالم الفن، فكان همي كان في أن يُعجب الجمهور، وبعدما شاهدت ردود الأفعال التي حدثت على الدور بدأت أشعر بقلق من الخطوة القادمة، لكي أظل دائمًا عند حسن ظن الجمهور بي.

*لاحظت انك في الفترة الأخيرة أصحبت تميل للمشاركة في الأعمال الدرامية القصيرة..فهل تُفضل هذا النوع من الأعمال ؟

ضاحكًا :"أهو ده بقى صدفة"، ولكن موضوع العشر حلقات أو الخمسة عشر حلقة هو موضوع هام جدًا ولكنه ليس جديدًا على الدراما المصرية، ومن وجهة نظري أن أعظم الأعمال التي تم تقديمها في الدراما وعلقت في أذهان الجمهور لم تكن تتعدى العشرون حلقة مثل "رأفت الهجان" فالجزء الأول منه كان خمسة عشر حلقة، وكذلك الحال مع مسلسل "ليالي الحلمية" فالجزء الأول منه كان سبعة عشر حلقة، وأيضًا مسلسل "ذئاب الجبل" فكانت حلقاته سبعة عشر حلقة، فلم يكن هناك مط أو تطويل في الحلقات وكانت الناس تنتظر مشاهدتهم بشغف شديد، وأيضًا ذلك يجعلك في تركيز دائم مع الحلقات، كما أن الحدث إذا كان مُتكررًا يجعل الناس تمل من رؤيته، كما أنني أتمنى أن أشارك في مسلسلات 30 أو 45 حلقة لأن فيهم أعمال جميلة جدًا مثل "شبر ماية"، "قوت القلوب"، "ونوس"، "الخواجة عبد القادر"، كما أن هناك كُتّاب متميزون يجيدون كتابة الأعمال الدرامية الطويلة بشكل صحيح يجعل المشاهد لا يمل من رؤيته.

*هل هناك عملاً اعتذرت عنه وندمت بعد ذلك على عدم تقديمك له؟

إطلاقًا، فكل شئ نصيب، والحمد لله لا يوجد عمل رفضته وندمت من عدم مشاركتي فيه بعد ذلك.

*من المعروف أن أول عمل فني في حياة أي فنان يكون له ذكرى مميزة عنده.. فهل تتذكر كواليس أول عمل فني شاركت فيه؟

بالطبع، فأنا منذ أن كنت طفلاً كانت أمنية حياتي وأمل حياتي أن أصبح ممثلاً، كما أن أول شهادة تقدير حصلت عليها في التمثيل كنت في الصف الثالث الابتدائي، والفضل بعد ربنا ودعوات أهلي في أن أصبح ممثلاً يعود إلى زوجتي نانسي فعندما ارتبطت بها كانت تسعى معي كثيرًا، ولم يكن هناك حينها شخصًا يعرفني سوى أهلي وأصدقائي، وظلت تسعى معي حتى تعرفت على المخرجة أمل أسعد وهي من أهم المخرجين المنفذين الموجودين في مصر، وأنا وقتها كنت قد أخذت ورشة تمثيل مع الأستاذ محمد عبد الهادي، ولم أقف أمام كاميرا، فأخذت نانسي "السي دي" الخاص بالورشة وذهبت به إلى أمل أسعد وطلبت منها أن تشاهده، فبعدها طلبت منها أن أقابلها، فذهبت في اليوم التالي لها بصحبة نانسي وكانت الفنانة صفاء الطوخي جالسة معها، ووجدتها تنظر لي بتركيز شديد، فسألتها أمل عن رأيها في، فقالت :"شكله مصري أوي"، وفي ذلك الوقت كانت أمل المخرجة المنفذة لمسلسل "حدائق الشيطان" وهذا كان أول مسلسل لجمال سليمان هنا بمصر وكان من إخراج العظيم الراحل إسماعيل عبد الحافظ، فوجدتها تتصل بي عبر الهاتف وتخبرني أنها تحتاجني معها في نفس اليوم لتقديم مشهد لظابط من ثلاث جمل، فذهبت لها في استوديو الجابري وكان المشهد أمام الفنان حمدي هيكل، وعندما انتهيت من تصوير المشهد، فوجئت بأن المخرج إسماعيل عبد الحافظ يُنادي عليّ ويقول"براڤو يا نور، انت ولد هايل"، وقام بسؤال أمل عما إذا كان لدي مشاهد أخرى فأجابته أنه لم يشارك في المسلسل سوى بهذا المشهد فخاطبها قائلاً :"خسارة يا أمل طب كنتي جبتيه بدري شوية كان خد دور أكبر"، فابتسم ونظر إلى وقال:"هتبقى ممثل شاطر"، و بفضل ربنا أن أكون موجودًا وأبدأ في مشوار حلمي.

*ما العيب المتواجد في شخصيتك وتتمنى أن تتخلص منه؟

في البداية أنا إنسان قدري اتوكل على الله دائمًا، لكنني قلوقًا بشكل مرضي، فإذا كنت أتصل بوالدتي والدتي أو زوجتي في التليفون ولم يقومون بالرد عليّ يبدأ الهوس يتمكن مني، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل، فإذا كنت أسير في الشارع وقابلت بعض الأشخاص أقوم بالنظر في أعينهم فإذا وجدت أحدهم يقوم بالنظر إلى الناحية الأخرى دون أن يقوم بالتسليم علي أدرك جيدًا أنني مازلت لم أفعل شيئًا، فكل همي أن يعرفني الجميع، وفي النهاية كل شئ بأمر الله، والحمد لله الآن أصبح هناك أشخاص عديدة ترسل لي رسائل يخبرونني فيها بإعجابهم بدور "سليم"، ومن المحتمل أن يكون هناك أشخاصًا لم تعجب به، وطوال الوقت في حالة في تفكير دائم، لكي استطيع الوصول إلى من لا يعرفني ولكي أحافظ على النجاح الذي وصلت له، وهذا يجعلني لا أستطيع النوم لمدة خمسة ساعات بدون قلق.

ما أهم صفة تعجبك في شريكة حياتك؟

نانسي مديرة أعمال حياتي ربنا يحفظهالي ويكرمها ويحميها من كل شر، أنا في العموم غير منظم، وهي من الناس العقلانية جدًا، وتعرف توزن الأمور كويس، تساعدني في شغلي وتخبرني بأفكار عظيمة جدًا، لدرجة أنني قبل ما اقوم بكتابة أي منشور على الفيسبوك لابد أن تراه أولاً، باختصار هي "تظبيطة حياتي".

