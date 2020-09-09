صدمة كبرى.. عائلة كاردشيان تعلن خير حزين حول برنامج "KUWTK"

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رنا صلاح الدين - صدمت عائلة كاردشيان كل محبى ومتابعى برنامج تليفزيون الواقع الشهير "KUWTK"، حيث سيبث الموسم الأخير من البرنامج فى أوائل العام المقبل 2021.
وأصدرت فتيات آل كاردشيان وكريس جينر بيانا تناقله أفراد العائلة الشهيرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاء في البيان، بأنه بالرغم من أن القرار صعب للغاية، إلا أن أفراد عائلة كاردشيان قرروا توديع "Keeping Up with the Kardashians".
وجاء فى البيان الذى نشرته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر: "بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات".
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وأضاف البيان: "خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد".
وأوضحت العائلة في البيان: "ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق".
واختتم البيان بـ: "شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة، ومن المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021".
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