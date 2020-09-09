بعد سيارتها الثمينة.. تعرف على سعر حقيبة ياسمين صبري الباهظة الثمن.. صور

رنا صلاح الدين - بعدما أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل مؤخرا بسيارتها الثمينة التي حصلت عليها كهدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وبلغ ثمنها 10 مليون جنيه، أحدثت الفنانة ضجة أخرى بحقيبتها الباهظة الثمن.

ياسمين صبري نشرت مؤخرا مجموعة صور لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية في اليونان برفقة زوجها، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة المصرية لفتت الأنظار في بعض الصور بحقيبة كبيرة باللون "البيج"، من علامة Christisan Dior الفاخرة، وتنتمي إلى مجموعة ربيع وصيف 2020، ويبلغ سعرها 2392 دولاراً أمريكياً.

وأطلقت دار Christisan Dior على الحقيبة اسم Dior Book Tote ، وهي من تصميم المديرة الإبداعية ماريا غراتزيا شيوري، حيث صمّمتها كبيرة نوعا ما لتتسع لكل الأغراض التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة في يومياتها، وقد تمت صناعتها في إيطاليا.

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وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم الفنانة ياسمين صبري، والتي تلقتها هدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

وتضمن التصريح نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا.

ياسمين صبري