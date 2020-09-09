حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: أجدع ست وأطيب أم.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
حلا وجهت تهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: "ندودة كل سنة وانتي طيبة وبصحة وبخير يا أجدع ست وأطيب أم".
وأضافت: "لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقي منك يا أمي انتي زرعتي جوانا البساطة والحب والطيبة و النقاء اللي مبقاش موجود قوي الأيام دي".
الفنانة المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "حبيبتي يا أحن لمسة في الدنيا كلها بحبك يوم ٩/٩ أجمل يوم لأنه يوم ميلادك".
يذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة يسرا، وبيومي فؤاد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وخالد أنور، وهنادي مهنى، وغيرهم.
وكانت حلا شيحة قد عادت إلى الفن بعد سنوات طويلة من الاعتزال وارتداء الحجاب، وصلت لما يقرب من 12 عام.
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