أصالة عن حرائق سوريا: قلبي كهذه النار يحترق

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة السورية أصالة عن تألمها الشديد بسبب الحرائق التي نشبت في غابات سوريا، واستمرت لعدة أيام.
أصالة نشرت صورة لهذه الحرائق، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "لا شيء يفوق الوطن.. وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق .. فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني.. ووطني لمّ يعد لأوجاع جديده في كيانه مكان".
الفنانة السورية أضافت: "قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي.. أملنا بالله كبيراً ليستجيب لنا.. ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا.. آمين ياربّ العالمين #سوريا".
وكانت الفنانة السورية أصالة قد حذفت كل منشوراتها مؤخرا على حسابها بموقع "انستجرام" دون سبب واضح، لكنها عادت وفاجأت جمهورها بنشر صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جديدة.
الفنانة السورية ظهرت في الصورة، بفستان أبيض أنيق، وارتدت قفازات باللون الأحمر في يديها، وجمعتها شعرها للخلف، وتزينت بمكياج قوي.
وفاجأت أصالة جمهورها بكشفها عن استعدادها لطرحها ألبومها الجديد، منتصف شهر سبتمبر الجاري.
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