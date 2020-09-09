بعد 22 عاما.. يسرا تستعيد ذكريات لقائها بجون مالكوفيتش بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - بعد مرور 22 عاما، استعادت الفنانة المصرية يسرا ذكريات لقائها بالفنان العالمي جون مالكوفيتش، وذلك اثناء تواجده في مصر ليترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يسرا نشرت صورة جمعتها بجون ماكوفيتش، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "من الرائع رؤية هذه الصورة مع جون مالكوفيتش، والتي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 22 عامًا من التقاطها!".

وأضافت: "أتذكر هذا اليوم كما كان بالأمس ، كان أثناء زيارته لمصر عام 1998 لترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة، وأتذكر أنني كنت أفكر في نفسي كيف يكون هذا الرجل حقيقيًا ورائعًا. وفعلناهاعلى الفور وأصبحنا أصدقاء حميمين منذ ذلك الحين.. فهو أحد أكثر الممثلين والبشر روعة".

يذكر ان الفنانة يسرا كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، وشاركها بطولته كل من بيومي فؤاد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وخالد انور، وهنادي مهنى، وتيام قمر، وغيرهم.