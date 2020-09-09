رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز تعيش حياة مستقرة مع صديقها أسطورة البيسبول الشهير أليكس رودريجيز. وقرر الثنائى أن يصنعا تآلف بين أطفالهما وهو ما يظهر عادة، خاصة أن جينيفر لوبيز تتدخل بشكل مباشر في حياة أبناء أليكس رودريجيز. وفاجأت النجمة جينيفر لوبيز، متابعيها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية "Labor Day". جينيفر لوبيز Advertisements ونشرت جينيفر لوبيز عبر "إنستجرام" صورة جمعتها بطفليها ورودريجيز وبناته متسلقين أحدى الأشجار الموجودة فى حديقة منزلها. ولفت الأنظار أنهم ظهروا جميعا مرتدين ملابس باللون الأبيض، ومتسلقين فوق أحدى الأشجار. جينيفر لوبيز وكشفت جينيفر لوبيز، في وقت سابق عن حماسها الشديد خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا على ممارسة التمرينات الرياضية حتي لا تكتسب الوزن الزائد.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| جينيفر لوبيز تحتفل بعيد العمل على طريقتها الخاصة في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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