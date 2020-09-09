صورة| كاتي بيري تكشف عن هدية رايان سيكرست لها بعد إنجابها

رنا صلاح الدين - قدم النجم العالمى رايان سيكرست هدية ضخمة للنجمة كاتى بيرى بمناسبة استقبالها لمولودتها الأولى، والتى أطلقت عليها اسم "ديزى دوف بلوم". وكانت الهدية عبارة عن صندوق عملاق يضم عددا كبيرا من الألعاب والقصص التى ستقوم بيرى ذات الـ35 عاما بقراءتها لابنتها. وكشفت كاتى بيرى عن هدية رايان سيكرست لها فنشرت صورة الهدية على خاصة الأستوري بموقع إنستجرام. هدية كاتي بيري Advertisements وكتبت كاتي بيرى تعليقا شكرت فيه رايان قائلة: "كل الشكر للعم رايان سيكرست". يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها النجم الهوليودي الشهير أورلاندو بلوم الأسبوع الماضى. ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى. أورلاندو بلوم

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