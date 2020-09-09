فيلم "مولان" يثير أزمة في الصين بسبب مسلمي الإيجور

رنا صلاح الدين - تعرضت النسخة الجديدة من فيلم مولان إنتاج شركة ديزني للانتقادات بسبب مشاهد صورت فى مقاطعة شينجيانج الصينية.
مقاطعة شينجيانج تتهم العاصمة الصينية بكين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيجور على نطاق واسع.
ولم تقم ديزني بالتصوير في المنطقة فحسب، بل يبدو أن الاستوديو قد أعرب عن امتنانه للوكالات الحكومية الصينية المتورطة في الانتهاكات المزعومة.
وبدأ بعض المشاهدين يلاحظون "شكر خاص" لثماني كيانات حكومية في شينجيانج، بعد عرض الفيلم على منصة ديزني بلس، بما في ذلك مكتب الأمن العام في مدينة توربان.
يُعتقد الكثيرين، أن الصين تدير أكثر من عشرة معسكرات إعادة التأهيل والتي تحتجز الإيجور خارج نطاق القضاء.
وينادي ناشطون سياسيون حاليا بمقاطعة فيلم مولان، بعد أن صرحت نجمة الفيلم، الأمريكية من أصل صيني، ليو ييفي خلال العام الماضي، بتأييدها شرطة هونج كونج، التي اتهمت باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
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