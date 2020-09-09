بعد منعه من الغناء في مصر.. عمر كمال يستعد لحفل كبير في دبي

رنا صلاح الدين - يستعد مطرب المهرجانات المصري عمر كمال لإحياء حفلا غنائيا كبيرا غدا الخميس في دبى، وذلك بعد إصدار نقيب الموسيقيين هاني شاكر قرارا بمنعه من الغناء في مصر.

ويأتي هذا الحفل، بعد تقديم عمر كمال حفل ضخم في دولة تونس، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

عمر كمال

وكان هاني شاكر قد أكد مؤخرا أن نقيب الموسيقيين التونسي اتصل به ليعرف موقف حسن شاكوش وعمر كمال القانوني، فأخبره أن أحدهما موقوف من النقابة والآخر ليس عضوا فيها من الأساس.

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وكشف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن شاكوش وكمال أقاما حفلا في ملهى ليلي في تونس، وليس حفلا جماهيريا كبيرا.

وأضاف أن أي فنان يسافر خارج مصر يعتبر سفيرا لها، مشددا على أنه لا يصح أن تكون الأغنيات التي يقدمونها هي واجهة لمصر.

كما عبر عن انزعاجه من موقف الإعلام تجاه هذه الأزمة، لافتا إلى أنه لا يجد أي مساندة من الإعلام، بل أنه عندما تحدث أي مشكلة جديدة يجد عناوين مثل أنهما يتحديان النقابة مما يشعل الأزمات بشكل أكبر.

وأكد أن أعضاء النقابة يشعرون أن حسن شاكوش وعمر كمال لا يهتمان بكل محاولات التفاهم والصلح ويسيران في طريق خاطئ، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مجلس النقابة وأصدروا قرارا بعدم التعامل معهما وإغلاق هذا الملف تماما.