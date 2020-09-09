محمد رمضان يستعرض طائرته الخاصة أثناء رحلة عودته إلى مصر.. فيديو

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة، وذلك أثناء عودته إلى مصر قادما من دبي.

الفنان المصري استعرض، خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، طائرته الخاصة من الداخل، وعلق قائلا: "العودة إلى مصر".

وكان محمد رمضان قد سافر مؤخرا إلى دبي لتصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.

وفاجأ محمد رمضان جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد “ياحبيبي”، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.

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طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.

محمد رمضان فاجأ جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد “ياحبيبي”، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.

وكان ميتر جيمس قد كشف مؤخرا، خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي"، إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام فقط.

وأضاف أنه تقابل مع محمد رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي، لافتا إلى أنهما سجلا الأغنية منذ فترة.