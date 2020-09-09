شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد الإمارات في بيروت والان مع التفاصيل

الفنان المصري محمد رمضان

كشفت معلومات خاصة أن الفنان المصري ​محمد رمضان​ ستكون له بعد الإمارات العربية المتحدة محطة في بيروت​، ومن المتوقع أن يقوم بشراء منزل في العاصمةاللبنانيه ليتردد إليه بين الحين والاخر، خصوصاً بعد أن أعلن عن حبه الشديد للبنان وشعبه.



وأكدت المعلومات أن الفنان قدم المساعدة لعدد من العائلات اللبنانية بعد إنفجار مرفأ بيروت، لكنه شاء أن يكون الأمر مبادرة إنسانية بعيدة عن أي إستغلال إعلامي.

وقالت المعلومات أن رمضان معروف بحبه للخير بعيداً عن الإستعراضات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وهناك من يعلم هذه الناحية جيداً من المقربين منه.

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