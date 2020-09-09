عبد المجيد عبد الله عن هذا الفنان: "موهبة عظيمة"

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الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

اثنى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله​ على موهبة الفنان السعودي عبدالعزيز اليامى الذي نشر فيديو له على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يغني اغنية "​رساله حب​" لعبد المجيد.



واعاد عبد المجيد نشر الفيديو وعلّق بالقول: "الله الله الله موهبه عظيمه ذكرّتني بأول لحن لي من كلمات المرحوم استاذنا والمعلم ابراهيم خفاجي . موفق حبيبنا".

الجدير ذكره ان عبد المجيد عبد الله كان قد طرح مؤخرا أغنيته "هانت عليك" على يوتيوب، وقد نالت اعجاب العديد من الجمهور.

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