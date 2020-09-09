شكرا لقرائتكم خبر عن مروى تطرح أغنيتها الجديدة "باى باى" على يوتيوب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة مروى اللبنانية أغنيتها الجديدة "باى باى"، مساء اليوم الأربعاء على قناتها على اليوتيوب، وهي الأغنية التي شاركت في تأليفها وألحانها مع فريق "عنبر 13" الذين يشاركونها الغناء والاستعراض، توزيع موسيقي مادو، وأكدت مروى لـ"الخليج 365" أن الأغنية ذات إيقاع سريع وموسيقى إلكترونية متواكبة مع أحدث التقنيات، وتأمل أن تجد الأغنية تنال إعجاب الجمهور، خاصة أن أسلوبها يناسب شريحة الشباب وهم الأكثر تلقي للأعمال الفنية.

وأضافت أنها سوف تطرح أغنية أخرى بداية الشهر المقبل وهي من أغاني الفلكلور الذي حققت من خلاله نجاحات كبيرة بداية مشوارها الفني.

يذكر أن آخر أعمال مروي مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح.