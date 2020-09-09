شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطالب جمهورها بالدعاء للفنان جمال يوسف بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة وفاء عامر من جمهورها ومتابعيها، الدعاء بالشفاء العاجل للفنان جمال يوسف بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم، وكتبت وفاء عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله".



وفاء عامر

وقال الفنان جمال يوسف، فى تصريحات صحفية، "دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتى قالتلى أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك"، مردفا "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسى، أنا مبسوط إنى شفت حب الناس وأنا عايش".

وأضاف "لقيت نفسى بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إنى مكنتش بشرب بقالى 3 شهور"، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أن 11% فقط يتحملون مرضه.

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واستطرد: "جسمى بدأ يضعف، وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتى اتحرقت من الإشعاع"، معلقا "قولت مش هتعالج وهسيب قدرى لربنا وقربت منه، ابنى قالى أرجوك أنا حاسس إنى ضهرى اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إنى تعبت ولسانى اتحرق".

وأشار إلى أن صديقه تامر حمزة نشر خبرا حول مرضه، لافتا إلى أنه بدأ شرب المياه لأول مرة حينما تواصل معه الفنان محمد صبحى وتواصل مع طبيبه للتكفل بعلاجه فأخبره أن النقابة تكفلت بكل شىء.

وأضاف باكيا "الأول كنت خايف من الموت، ولما قربت من ربنا مبقتش خايف، أنا بس خايف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كتير قبل ما أقابله، أنا بنى آدم وأكيد عندى ذنوب".

ووجه يوسف رسالة إلى الجمهور قائلا: "بحبكم أوى ورفعتم من روحى المعنوية، منحتونى أمل إنى أرجع أتكلم تانى".