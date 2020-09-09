شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد يسرا مع النجم الأمريكى جون مالكوفيتش فى مهرجان القاهرة 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة القديرة يسرا، ذكريات صورة منذ 22 عاما، جمعتها بالنجم الأمريكى العالمى جون مالكوفيتش، الذى كان فى زيارة إلى مصر عام 1998 لترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم، قائلة إنه "من الرائع رؤية هذه الصورة التى أتذكر تفاصيلها كما لو كانت بالأمس".





ونشرت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الصورة، صحبتها بتعليق: "من الرائع رؤية هذه الصورة مع جون مالكوفيتش، يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى بعد 22 عامًا من التقاطها، أتذكر هذا اليوم كما أنه لو كان بالأمس".

وأوضحت يسرا: "كانت الصورة أثناء زيارته لمصر عام 1998 لترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم، وأتذكر أننى كنت أفكر فى نفسى كيف يكون هذا الرجل حقيقيًا ورائعًا، منذ ذلك الحين أصبحنا أصدقاء حميمين، إنه أحد أكثر الممثلين والبشر روعة على قيد الحياة".

Advertisements





من ناحية أخرى، رشحت الجهة المنتجة لمسلسل يسرا الجديد، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2021، المخرج سامح عبد العزيز ليتولى مهام العمل، ووافق سامح بشكل مبدئى حتى الآن، وما زالت يسرا تبحث عن السيناريو الأقرب إلى قلبها لكى تقبل عليه مثلما حدث فى مسلسلها الماضى "خيانة عهد".

وتدرس يسرا أكثر من فكرة لتقديمها فى رمضان المقبل لكى تظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وحينما يستقر صناع المسلسل على الفكرة الرئيسية والسيناريو تبدأ الجهة المنتجة فى ترشيح الأبطال الذين يشاركون يسرا فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً، من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.