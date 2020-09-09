شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى شومر تعلن إصابتها بمرض "لايم" وابتعادها عن أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إيمى شومر عن صدمة لمتابعيها على موقع إنستجرام حينما أعلنت عن إصابتها بمرض لايم من خلال بوست مطول قالت فيه "من الممكن أن أكون تعرضت للإصابة بمرض لايم منذ سنوات، لكننى متحمسة للشفاء منه عن قريب وأعلم أنه من الضرورى الابتعاد عن أشعة الشمس حالياً".



ايمي شومر خلال البوست الأخير على انستجرام

جدير بالذكر أن مرض لايم تبدأ أعراضه بشكل بسيط ما بين الصداع والتهاب فى المفاصل ووجع بها، ثم قد يتطور الأمر إلى الشلل حال عدم العلاج منه، وهو مرض نتيجة لعضة من جانب قراد.

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وكانت نشرت إيمي شومر على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام " فى وقت سابق صورة جمعتها بوالدتها ، وعلقت شومر البالغة من العمر 39 عاما فكتبت : " عيد أب سعيد لجميع الأمهات العازبات " single mothers" اللاتي يقمن بالدورين .. في الحقيقة أنا أحب والدي ولكن أمي فعلت كل شيء .. أحبك يا أمي لا تخبر أبي عن هذا المنشور أنه ليس على " إنستجرام " .

يذكر أن إيمي شومر قدمت مساعدات وذلك وسط جائحة فيروس كورونا الذى انتشر بسرعة هائلة فى كل أنحاء العالم ، فقد تبرعت منذ فترة بمعدات عديدة لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة الفيروس التاجى ، و أشار موقع " جاست جيرد " أن شومر تبرعت بـ 2500 قناع لأحد المستشفيات الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، كما تبرعت شومر بأدوات طبية خاصة لمكافحة كورونا.

و المستشفى التي اختارت شومر أن تتبرع قريب من المنزل الذي تقيم فيه ، حيث تعمل فيه واحدة من صديقات إيمى المقربات منذ الطفولة، والتى ترعى حاليا مرضى فيروس كورونا " COVID-19 ".