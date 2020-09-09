شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تكلف 18 ألف جنيه وحقق إيرادات 68 ألفا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب نجل المخرج فطين عبد الوهاب عن تكلفة وإيرادات فيلم إسماعيل ياسين "ابن حميدو"، مشيرا إلى أن والده مخرج الفيلم توفى ولم يمتلك أى أموال لكن أعماله سوف تظل خالدة.

وكتب زكى فطين عبد الوهاب عبر حسابه أنا عمرى ما احترمت الفلوس .. ورثت ده عن أبويا الله يرحمه .. عمل 53 فيلما فى أقل من 20 سنة .. وأجره كان الأعلى بين المخرجين .. لأن أغلب أفلامه كانت box office hits .. وعلى سبيل المثال فيلم "ابن حميدو" تكلف 18 ألف جنيه .. وجاب 68 ألف .. وده كان رقم كبير قوى وقتها .. وبرغم ده أبويا مات مفلس .. لكن أعماله وقيمته الفنية ستظل باقية إلى يومنا هذا .. وسوف يخلد اسمه إلى أبد الآبدين .. هو وآخرين مثله .. وده أكبر وأجمل إنجاز".

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زكى فطين عبد الوهاب

يشار إلى أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كشف من قبل عن أزمة جديدة فى حياته، حيث أعلن عن إفلاسه و شعوره بالخنقة والضيق لعدم تمكنه من عمل دور جديد جاء إليه بسبب نصيحة الأطباء له عن عدم مقدرته على ذلك لقلة مناعته فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجة الموهوبة "مريم أبو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور أقرب للسخرية أخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب كورونا .. لأن مناعتى أضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات الـ "chemo" ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض".

وكشف مؤخرا الفنان والمخرج زكى فطين عبد الوهاب، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة الذى عانى منه وحتى وصوله لنسبة شفاء كبيرة منه، بأن بعض الفنانين وقفوا بجواره سواء بشكل معنوى أو غيره، ولكن مهما حدث فالنجمة الراحلة نادية لطفى كانت أكثرهم وكانت الأم الثانية له التى كانت دائما السؤال عليه بشكل مستمر.