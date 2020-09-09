بعد احتفال النشطاء بعيد ميلادها.. إنعام سالوسة: مش النهاردة

رنا صلاح الدين - احتفل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، وارسلوا لها الكثير من التهاني، حيث اعتقدوا أن عيد ميلادها اليوم 9 سبتمبر.

ولكن كانت المفاجأة، عندما خرجت الفنانة إنعام سالوسة عن صمتها، لتؤكد أن عيد ميلادها ليس اليوم، ولكنه يوافق يوم 15 ديسمبر.

الفنانة المصرية قالت ضاحكة: "كويس علشان الناس تحتفل بيا وتهنيني مرتين حاجة حلوة مش وحشة، وأنا مبسوطة وسعيدة بوجودى معاكم".

انعام سالوسة

Advertisements

يذكر أن هذا اللغط حدث بسبب خطأ موسوعة ويكيبديا فى توثيق تاريخ ميلاد الفنانة إنعام سالوسة، حيث كتبت أنه يوافق يوم 9 سبتمبر، وذلك قبل أن تعلن الفننة أنه 15 ديسمبر.

يذكر أن الفنانة إنعام سالوسة كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة"، وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وغيرهم.

وتعاقدت إنعام سالوسة مؤخرا على المشاركة فى مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"، وهومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.