عمر الشناوي يعلن إصابة زوجته وابنه بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري الشاب عمر الشناوي إصابة زوجته "هند حداد" وابنهما "حسن" بفيروس "كورونا" المستجد.

عمر الشناوي كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد، أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

عمر الشناوي

وأضاف أنه بعد تأكد إصابة ابنهما خضع هو وزوجته لتحليل فيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بزوجته إيجابية، بينما جاءت نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية.

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وكتبت زوجة الشناوي، هند حداد، على حسابها بموقع "الفيس بوك": "لقد قمت بإجراء اختبار كورونا وظهرت النتيجة إيجابية، إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص".

عمر الشناوي

وكشف عمر الشناوي عن تطورات حالة ابنه الصحية، حيث قال في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "حالته كويسه لحد الآن حراره وقيئ، ولكن بيتحرك وبيلعب، وان شاء الله تعدي علي خير".