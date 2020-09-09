سميرة سعيد تشوّق جمهورها لأغنيتها "قط وفار" بـ "لوك" مختلف كلياً.. شاهد

رنا صلاح الدين - شوّقت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها لأغنيتها الجديدة "قط وفار"، والتي من المقرر طرحها غدا الخميس 10 سبتمبر.

الفنانة المغربية نشرت بوستر الأغنية، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيه بـ "لوك" مختلف كلياً.

سميرة أطلت بشعر أسود قصير بقصة الـ "كنيش"، ووضعت نظارة شمسية باللون الأحمر على عينيها، وتزينت بمكياج كثيف، وارتدت "تيشيرت" أحمر.

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وأغنية "قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك، وتلحين إيهاب عبدالواحد، ومن المقرر أن تغنيها سميرة سعيد لأول مرة، خلال حفلها الأونلاين عبر تطبيق تيك توك، والذي من المقرر إقامته غدا الخميس.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد أعلنت مؤخرا انضمامها لتطبيق "تيك توك" الشهير، وذلك بمقطع فيديو جمعها مع ابنها الوحيد "شادي".

سميرة سعيد ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، داخل حمام السباحة مع ابنها "شادي"، وعلقت قائلة: "رسميا على تيك توك".