جمال يوسف: مبسوط إني شوفت حب الناس وأنا عايش.. وخايف من مقابلة ربنا

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري جمال يوسف عن تفاصيل مرضه، في أول لقاء إعلامي له بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم.

جمال يوسف قال، في لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية لميس سلامة على قناة "صدى البلد": "أنا متشكر لصباح البلد، ودعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك".

جمال يوسف

وأضاف: "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، وأنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش.. لقيت نفسي بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إني مكنتش بشرب بقالي 3 شهور".

وأكد أن الطبيب أخبره أن 11% فقط يتحملون مرضه، وتابع: "جسمي بدأ يضعف وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع، وقولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه".

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الفنان المصري أكمل: "ابني قالي أرجوك أنا حاسس إني ضهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق".

وأكد أنه بدأ يشرب المياه لأول مرة حينما تواصل معه الفنان محمد صبحي، كما تواصل مع طبيبه للتكفل بعلاجه، فأخبره أن النقابة تكفلت بعلاجه بشكل كامل.

جمال يوسف

وتابع باكيا: "الأول كنت خايف من الموت، ولما قربت من ربنا مبقتش خايف، أنا بس خايف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كتير قبل ما أقابله، أنا بني آدم وأكيد عندي ذنوب".

واختتم كلامه بتوجيه رسالة إلى الجمهور، بقوله: "بحبكم أوي ورفعتم من روحي المعنوية، منحتوني أمل إني أرجع أتكلم تاني".

جمال يوسف