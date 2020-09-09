فيديو| خدعة بصرية أم حقيقة.. كيم كاردشيان وزوجها يسيران على المياة

رنا صلاح الدين - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان علاقتها جيدة ومستقرة بزوجها نجم الراب الشهير كانى ويست بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي جمعت بينهما.

وكان الثنائي على وشط الانفصال في الشهر الماضي، بعد تصريحات ويست بشأن محاولات كيم التخلص من حملها في ابنتهما الأولى "نورث".

وتواجدت كيم كاردشيان، مع زوجها كانى ويست وأطفالهما خلال أدائه خدمة يوم الأحد والذى يحرص على إقامتها بانتظام.

وأقيمت الخطبة على بحيرة صغيرة بالقرب من استوديوهات Pinewood في أتلانتا، وما لفت الأنظار هو نشر كيم مقطع فيديو قصير عبر "تويتر" يظهر كاني وكأنه يسير فوق سطح الماء.

وأثار الفيديو اندهاش الكثيرين حيث قامت كيم بتصوير الفيديو عن بعد لذلك لم تظهر التفاصيل بوضوح، وكان بالخلفية أغنية "Fortuna"، لكارل أورف وهي إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية ملحمية على الإطلاق.