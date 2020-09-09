بعد ثلاثة أشهر من طلاقها.. كارلا حداد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية.. صور

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رنا صلاح الدين - بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من زوجها الفنان والمذيع طوني أبوجودة رسمياً بعد 16 عاماً من الزواج، دخلت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد القفص الذهبي للمرة الثانية.
وظهرت مجموعة صور لكارلا حداد وهي مرتدية فستان الزفاف الأبيض داخل الكنيسة، وكان برفقتها عريسها، والذي ظهر في أحد الصور وهو يمنحها قبلة رومانسية.
كارلا حداد
الإعلامية اللبنانية كشفت عن اسم عريسها، في أحد تصريحاتها الصحفية، حيث قالت إنه يدعى "وائل قسيس".
كارلا حداد
وكانت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان والمذيع طوني أبوجودة رسمياً، في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد زيجة استمرت 16 عاماً.
كارلا حرصت على إعلان الخبر بنفسها، ونشرت صورة كتبت فيها: «رغم انفصالي وطلاقي من طوني ابو جودة الذي حصل بإتفاق حضاري تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى ليا الأساس»، معلقة عليها: «ما تزعلوا ... نحنا مبسوطين».
يُذكر أن كارلا حداد وطوني أبوجودة كانا قد احتفلا بزفافهما في أكتوبر عام 2004 ، ورُزقا بابنتها الوحيدة ليا في عام 2009.
كارلا حداد
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