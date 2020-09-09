ردّ حازم من سلاف فواخرجي بعد تعرضها للإنتقاد بسبب تضامنها مع السودان

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الممثلة السورية سلاف فواخرجى

ردّت الممثلة السورية سلاف فواخرجى بشكل حازم ولا يقبل الشكّ على الإنتقادات التي طالتها خلال الساعات الماضية، بعد تضامنها مع السودان​ والشعب السودان جراء كارثة الفيضانات التي حلّت في البلاد، إذ إعتبر البعض أنها أولت الأمر أهمية أكثر من كارثة الحرائق في بلدها ​سوريا​.



وإستغربت فواخرجي هذه الإنتقادات، مؤكدةً أن لا أحد يمكنه المزايدة عليها بحبها لوطنها سوريا، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ردا وسلاما لسوريا وعليها، أمّا بعد، منذ البارحة وبعد منشوري عن السودان الشقيق وانا في موضع تقييم وشتم، والسبب أني تعاطفت مع السودان وكارثته الانسانية الكبيرة كما أتعاطف مع معظم الحالات الانسانية الموجودة في منطقتنا العربية خاصة ولاولن يسبق بلدي سوريا شيء".

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وأضافت:"ويؤسفني أن أقول ذلك لأنه من الثوابت التي لاتحتاج الى اثبات سوريا التي أعتقد جازمة أني لم أقصر يوما فعلا وقولا في انتمائي لها او بقائي بها او عدم مغادرتي لها يوما واحدا وكنت بارة بها على قدر استطاعتي وبكل ما اوتيت من حب، تماما كما أنا بارة بامي وابي على الأقل".

وتابعت:"لبعض المتابعين ممن لايعنيهم اي محتوى انساني سوى استباحتهم لمن هم تحت الأضواء ظنا منهم ان ذلك من حقهم ! ولا يعنيهم مايحصل في سوريا او في السودان او في لبنان او اليمن او ليبيا او او هؤلاء لا يعنيهم سوى مايحصل في صفحات الفنانين وكأن الفنان هومنقذالبشرية ومخلص الانسانية من عذاباتها".

وأكلمت:"لبعض المتابعين الذين يوزعون شهادات وطنية يمينا وشمالا كنت من أوائل الناس والفنانين الذين تعاطفوا مع كارثة الحرائق في اراضينا والأمر ليس بالسبق ومن الأول ومن الأخير فجميعنا محزنون لما قد حصل".