شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد أيام الحضور بالعام الجديد تطبق على المدارس الحكومية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتى يتم تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل 2020,2021، تسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة والقوميات دون استثناء، مؤكدة أن هدفها حماية الطلاب من تداعيات كورونا.

من جانبه، قال بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه سيتم الالتزام بما أعلنته الوزارة بالنسبة لمواعيد الحضور للطلاب، لافتا إلى أن الهدف من تقسيم أيام الحضور تنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد، قائلا: ليس معنى أن الكثافات قليلة فى المدارس الخاصة أن يذهب الطلاب إلى المدارس طوال الأسبوع ولكن سيتم الالتزام بأيام الحضور التى حددتها الوزارة.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 فى المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

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وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.