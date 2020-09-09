وفد ليبى يضم حكومة الوفاق يصل القاهرة لبحث حلول سلمية للأزمة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة فجر اليوم وفد ليبى يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات من عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر ليبية إن الوفد سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين باللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، موضحة أن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية لبحث تفعيل سبل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبى بلقاسم قزيط إن زيارة الوفد للقاهرة تهدف لبحث حل سلمي للأزمة الليبية، موضحا أن الزيارة تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة في ليبيا.
وأوضح قزيط أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق.
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