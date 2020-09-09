شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة تسطر مشاهد حضارية بجولة إعادة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطر رجال الشرطة مشاهد حضارية جديدة أثناء تأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال مساعدة كبار السن والمرضى، فيما واصل رجال الشرطة الانتشار المكثف لتأمين فعاليات جولة الإعادة، من خلال الإستنفار الأمنى المكثف والجاهزية العالية.

واعتمدت خطة التأمين على الإنتشار الواسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط اللجان بكافة المحافظات التى تشهد جولة الإعادة مع إجراءات عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان ، إلى جانب إنتشار عناصر من قوات التدخل السريع التى تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية ، من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التى يتم من خلالها المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمورية من خلال إرتباطها بغرف العمليات بمختلف مديريات الأمن لمتابعة سير العملية الإنتخابية

يأتى ذلك مع تواصل مرور القيادات الأمنية والإشرافية على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الإحتجات الخاصة حال ممارستهم لحقهم الدستورى فى التصويت .

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