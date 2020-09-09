شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نتيجة الثانوية دور ثان 2020 جاهزة للاعتماد وإعلانها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة للنائب العام، وإعلان محافظة القاهرة تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ 9 أحياء، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

محافظة القاهرة تخفض أسعار التصالح فى 9 أحياء لـ 40%

أعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء: ( مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلى 40%.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 842 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب من 1939 إلي 1927 دولارا.

الصحة تعلن وصول نسب التعافى من كورونا إلى 79.7% بمستشفيات العزل

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لـ 79.7% بعدما بلغ عدد المتعافين 79886 حالة حتي الآن، وقالت وزارة الصحة والسكان إن 878 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا بالأمس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالة حتى اليوم.

سامح شكرى يدعو الدول العربية إلى سياسة موحدة لردع تركيا وممارساتها بالمنطقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

فتح أبواب اللجان فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بــ14 محافظة لليوم الثانى

تفتح الآن اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال المقترعين، لليوم الثانى على التوالي، للإدلاء بأصواتهم، فى عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى بين 52 مرشحا فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول الذى شهد إقبالا من الناخبين على مقار الاقتراع، بأول أيام جولة الإعادة للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، والتأكيد على المشاركة الفعالة فى إتمام هذا الاستحقاق الدستورى ضمن خارطة الطريق.

تأجيل تجربة لقاح أكسفورد وأسترازينكا بعد إصابة متطوع بريطانى برد فعل خطير

أكدت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم تعليق تجارب المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا والذى طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا بعد الإبلاغ عن "حدوث ضرر خطير" لأحد المشاركين فى المملكة المتحدة والأحداث الضارة الخطيرة فى التجارب البشرية هى ردود الفعل المشتبه بها على اللقاحات أو الأدوية وتتطلب دخول المستشفى وقد تهدد الحياة أو تكون مميتة.

مقتل شاب أسود 21 عاما على يد 4 من اليمين المتطرف يثير الجدل فى إيطاليا

صدمت وفاة شاب أسود في إيطاليا تعرض للضرب حتى الموت على يد أربعة شبان بيض، لهم سجل إجرامي من العنف وأفكار يمينية متطرفة، وأعرب رئيس الوزراء ، جوزيبي كونتي، وجميع الأحزاب السياسية عن تعازيهم.

نتيجة الثانوية دور ثان 2020 جاهزة للاعتماد وإعلانها خلال ساعات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة جاهزة على الاعتماد، حيث تم الانتهاء من مراجعتها وتجميعها بشكل نهائى، موضحة أنه من المقرر اعتمادها وإعلانها رسميا خلال ساعات، الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن نسبة النجاح مرتفعة والغالبية العظمى من الطلبة الذين أدوا الامتحانات فى الدور الثانى نجحوا.

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وزير الإسكان للشركات المنفذة لحدائق العاصمة الإدارية: "عايز الموقع خلية نحل"

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.

3 رحلات أسبوعيا لكل شركة.. سفير مصر بروسيا يكشف تفاصيل استئناف الطيران

قال إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا إن الإعلان عن استئناف الطيران بين مصر وروسيا، يعنى أن مصر أصبحت الدولة الخامسة التى تستئنف روسيا الطيران معها، وستكون ثانى أعلى تدفق للطيران بعد جائحة كورونا بواقع 3 رحلات فى الأسبوع لكل شركة.

وزير التموين يعلن رسميا تأسيس البورصة السلعية المصرية

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ، في اطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية ،مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخري.





انهيار عقارين بالدقهلية وإصابة 3 من أسرة واحدة بينهم حالة خطيرة.. صور

شهدت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية انهيار منزلين بمنطقة أرض غيث بجوار أحد المصانع، صباح اليوم، نتيجة تصدعات فى أحدهما، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.

رئيس امتحانات الثانوية يؤكد اعتماد نتيجة الدور الثانى اليوم بنسبة نجاح 90%

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدور الثانى الثانوية 2020، اليوم الأربعاء، موضحا أن نسبة النجاح تخطت الـ 90%.

وينشر ”الخليج 365” النتيجة الكاملة فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الموقع الرسمى بعد حصول الخليج 365 على حق نشر نتيجة الثانوية العامة الدورين الأول والثانى.

كيف سهل المحافظون إجراءات التصالح على المخالفين فى القرى والمدن؟.. تحديد أسعار تقنين مخالفات البناء والتعديات بالمتر وإلغاء الإجازات والعمل طوال الأسبوع.. أقل سعر للمتر 50 جنيه.. وتخفيضات للجادين بالتصالح

قررت اللجان التى شكلتها المحافظات لإنهاء التصالح على البناء المخالف أسعار المتر بالمناطق المختلفة حسب طبيعة كل منطقة، والتى نجحت فى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لانهاء اجراءات التصالح على مخالفات البناء لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، وذلك عن طريق الحملات التوعوية بضرورة التقدم للتصالح والاستفادة من هذة الفرصة لتقنين أوضاعهم.

مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

تكليفات من الرئيس السيسي بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الفيضانات.. رئيس الوزراء: مصر لديها الاستعداد الكامل لتلبية أي احتياجات.. وإعداد التصور النهائي لمشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

شاب يعلن زواجه من آخر.. وهجوم رواد السوشيال يجبرهما على التراجع: كنا بنهزر

أثار شابان الجدل بزعم زواجهما بنفس توقيت ظهور حسابات مزيفة لفتاتين تعلن إحداهما الزواج من صديقتها بموافقة الأهل، وبعد التأكد من فبركة حسابات الفتيات ظهر الشابان ليؤكدان أن قيامهما بهذا الموقف كان بدعوى "السخرية والهزار".