"رقبتي اتحرقت من الإشعاع".. الفنان جمال يوسف يكشف تفاصيل مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان جمال يوسف ضيفا على برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد ووجه الشكر للجمهور قائلًا:" دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي أنت قالب الدنيا على فيسبوك والناس بتدعيلك".

وكشف: "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، ولما شفت حب الناس وأنا عايش.. لقيت نفسي بتكلم، وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إني مكنتش بشرب بقالي 3 شهور".

واستكمل: "جسمي بدأ يضعف وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع.. قولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه، ابني قالي أرجوك أنا حاسس إني ضهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق".

وكان المخرج تامر حمزة أعلن عن مرض صديقه جمال يوسف الذي أصيب بسرطان البلعوم، عبر حسابه الخاص فيسبوك.

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