بالصور.. أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت المذيعة لميس سلامة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستجرام يظهر فيه الفنان جمال يوسف لأول مرة بعد إعلان مرضه بسرطان البلعوم. وزارت لميس سلامة الفنان جمال يوسف في منزله وحرصت على التقاط الصور معه وسط أسرته. Advertisements وحاول يوسف خلال الفيديو طمأنة الجمهور على حالته الصحية". وعلقت: "أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد مرضه..الحمدلله طمنتني عليك يا صديقي المحترم". وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى له الشفاء العاجل.

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