سعد لمجرد يقترب من 58 مليون مشاهدة بـ"عدى الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتربت أغنية "عدى الكلام"، للفنان سعد لمجرد، من تحقيق 58مليون مشاهدة، على يوتيوب، وذلك بعد طرحها 15 يوليو الماضي.

والأغنية من كلماتها أمير طعيمة، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وقوع عدة أحداث من بينها وفاة الفنانة رجاء الجداوي.