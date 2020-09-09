فيروز كراوية تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مشاركتها في مهرجان generation world wide‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة فيروز كراوية سعادتها باختيارها للمشاركة اليوم الأربعاء، في مهرجانgeneration world wide، الذي يعرض أون لاين ،على مدار شهر ونصف وتشارك به 20 مطربة من مختلف أنحاء العالم.

فيروز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدثت عن التجربة، وقالت:"المهرجان يعيد إحياء تقليدًا احتفاليًا بمناسبة حصول النساء على حق التصويت الانتخابي في بريطانيا، واسمه مأخوذ من عنوان كتاب صدر من سنوات بعنوان Generation W ، أجابت فيه 100 بريطانية من الشخصيات البارزة على 10 أسئلة حول مسارها المهني وحياتها وتطلعاتها".

وأضافت:" المهرجان الهدف منه دعم تجارب الفنانات بمختلف الدول لمواصلة مشوارهن، وبداية من اليوم وعبر صفحته بموقع فيس بوك يبث أون لاين بسبب جائحة كورونا، وأقوم خلال ظهوري بإجراء لقاء أجيب خلاله عن أسئلة تخص تجربتي وطموحاتي ومن تأثرت بهم فنيا، وتم التسجيل معي عبر الفيديو خلال تواجدي في فرنسا، إلى جانب حصولهم على فيديوهات لمجموعه من أغنياتي لعرضها باللقاء".

فيروز اختتمت بالقول:" أستعد حاليا لطرح كليب أحدث أغنياتي (أحلى مافيك) عبر موقع يوتيوب والمنصات الإليكترونية، وهي من كلمات الشاعر محمد خير وألحان كريم حسام، ماستر وديجيتال لؤي إسماعيل، وكنت قد طرحتها عبر موقع ساوند كلاود من أيام".