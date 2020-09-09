أحمد حلمي على موعد مع صاحبة السعادة

أعلن الفنان أحمد حلمي، عن موعد حلقته المنتظرة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". نشر حلمي برومو دعائي للحلقة، وعلق عليه قائلاً:"استنوني يوم الاتنين والتلات الساعه ١١ بليل في صاحبه السعاده مع اسعاد يونس علي دي ام سي". يونس علي دي ام سي". Advertisements يضم اللقاء عدد من المواقف الإجتماعية الكوميدية والفنية في حياة حلمي، بالإضافة إلى كواليس عدد كبير من أعماله الفنية، ومجموعة من نوادره الكوميدية تحكى للمرة الأاولى لجمهوره من خلال البرنامج.

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