أحمد حلمي على موعد مع صاحبة السعادة

أعلن الفنان أحمد حلمي، عن موعد حلقته المنتظرة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
نشر حلمي برومو دعائي للحلقة، وعلق عليه قائلاً:"استنوني يوم الاتنين والتلات الساعه ١١ بليل في صاحبه السعاده مع اسعاديونس علي دي ام سي".
يضم اللقاء عدد من المواقف الإجتماعية الكوميدية والفنية في حياة حلمي، بالإضافة إلى كواليس عدد كبير من أعماله الفنية، ومجموعة من نوادره الكوميدية تحكى للمرة الأاولى لجمهوره من خلال البرنامج.
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