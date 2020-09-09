سجل الفنان محمد رمضان بكليب أغنية "حبيبي"، بمشاركة المغني الأمريكي ميتر جيمس، أكثر من 4 مليون مشاهدة، وذلك في خلال 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وحصلت على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية
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كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثالث.. كليب "ياحبيبي" لـ محمد رمضان يكسر حاجز الـ 4 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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