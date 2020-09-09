في يومه الثالث.. كليب "ياحبيبي" لـ محمد رمضان يكسر حاجز الـ 4 مليون مشاهدة

سجل الفنان محمد رمضان بكليب أغنية "حبيبي"، بمشاركة المغني الأمريكي ميتر جيمس، أكثر من 4 مليون مشاهدة، وذلك في خلال 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وحصلت على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية

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لـرمضان كليب أغنية"تيك توك"، بمشاركة الموسيقي الأمريكي الشهير سوبر ساكو، وحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، ، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

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