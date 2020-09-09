مواقع التواصل تساند الفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم

تصدر الفنان جمال يوسف، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة له من داخل المستشفى، حيث إنه يتلقى العلاج، بعد إصابته بسرطان البلعوم.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج" جمال يوسف شفاك وعفاك الله"، سائلين المولي عزوجل ان يتمم

شفاءه على خير.

ونشر تسجيلا صوتيا للفنان جمال يوسف كشف فيه عن بدايته مع المرض بعد اكتشافه فى شهر مايو الماضى، موجهاً فى البداية الشكر لكل الناس التى دعت له قائلا: "ربنا يجعله فى ميزان حسانتهم

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يا رب".

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وينتطر الفنان جمال يوسف، إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.