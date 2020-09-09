جمال النجادة تواجه منتقديها بـ" البخور".. وتضع النقاط على الحروف

جمال النجادة ممثلة وومصممة ازياء عالمية، وجهت رسالة للشامتين من من التحقيق معها من جديد في قضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت.

ولدت جمال النجادة في السابع من أغسطس 1975، منطقة كاضمة في الكويت، ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بتعطير منزلها بالبخور، حيث استخدمت المؤثرات بحيث تبدو أصابعها وكأنها تحول الأدخنة المتصاعدة إلى عملات نقدية.

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جمال النجادة جمال النجادة التى تلقت تعليمها في جامعة الكويت وتخرجت منها، وحصلت على شهادة الماجستير، أكد، أن الفترة القادمة سوف يعرف كل شخص حقة، وسيتم وضع النقاط على الحروف، حتى نسكت أفواه الكلاب المتنكرين في هيئة بشر.

وكانت النيابة العامة فى الكويت، وجهت قد وجهت عدة تهم لمشاهير في قضية "غسيل الأموال" الذين جرى التحقيق معهم خلال الساعات الماضية كدفعة أولى من المتهمين، بينما جرى إطلاق سراح المشاهير جميعًا بكفالات مالية بين ألف دينار و20 ألفًا.

واستمرت التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة إلى 12 ساعة متصلة مع ثمانية من المشاهير.

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من جهة آخري، قال المحامي عبدالوهاب بن سلامة، إن تفاوت الكفالة بين المتهمين الذين تم التحقيق معهم وبينهم يعقوب بوشهري وحليمة بولند وفرح الهادي، لا يعني أن هناك تهمًا متفاوتة، مؤكدًا أن القضية متجهة إلى محكمة الجنايات ولن تحفظ في النيابة العامة كما يحدث في السابق، مردفًا أن صكْ البراءة أو الإدانة سيحصل عليه المتهمين من المحكمة.

وأكد أن النيابة العامة قامت بالتحقيق وتجميد الحسابات، مؤكدًا أن الأحكام بالحبس يمكن

أن تصل إلى 20 عامًا وليس 10 أعوام فقط كما يقول البعض وذلك في حالة التأكد من وجود منظمة هي من تدير غسل الأموال، متابعًا أن المحكمة يمكن أن تكتفي بمصادرة الأموال والغرامة، وربما تمنح البراءة في المستقبل.

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وشددّ المصدر على أن النيابة العامة سألت هؤلاء المشاهير عن تلك التهم جميعها وكيف تصرفوا في الأموال التي تحصلوا عليها، وأيضًا ما قاموا بشرائه من منازل وأملاك أخرى.

وأكد المصدر أنه حال تأكد أو ثبُت للنيابة العامة تهمة "غسل الأموال" فإنها ستطالب المحكمة بسحب جميع المنازل أو المركبات أو اليخوت من المتهمين لأنها تم التحصل عليها نتيجة جرائم مرتكبة، وفي حال تبرئتهم فلن يجري ذلك الأمر.

وعن الجديد في القضية قال المصدر النيابة العامة تستعد للبدء في التحقيق مع الدفعة الثانية من مشاهير ذات القضية يوم الخميس المقبل مبينًا أن الدفعة الثانية من المشاهير سيجري التحقيق معهم كما جرى ذات التحقيق مع من سبقوهم.