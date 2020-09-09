شاهد..ميسي يتدرب مع برشلونة للمرة الأولى منذ انتهاء أزمته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد عودة الهدوء للنادي الكتالوني بعد عاصفة مغادرة ميسي ، يبدو أن الامور تسير بشكل سليم بين أروقة نادي برشلونة خاصة بعد اللقاء الذي جمع الدير الفني رونالد كومان بالنجم ليونيل ميسي .

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني في تدريبات فريقه الجماعية للمرة الأولى منذ الأزمة التي اندلعت بين الطرفين.

وانضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد أن تدرب فرديا في اليومين الماضيين، كإجراء احترازي.

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وأعلن ميسي بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 8/2 أنه سيرحل عن الفريق الكتالوني، مستغلا بندا في عقده يتيح له الرحيل مجانا قبل نهاية الموسم، لكن إدارة البارسا أعلنت أنه لن يمكنه الرحيل إلا بعد دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وسيتدرب الفريق الكتالوني على فترتين اليوم الأربعاء، كما كانت الحال بالأمس، على أن يحصل على راحة سلبية غدا الخميس.

كما انضم النجم البرازيلي كوتينيو لتدريبات برشلونة الجماعية كذلك، بالإضافة إلى الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ وأنسو فاتي مع المجموعة، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم في دوري الأمم الأوروبية.

وتدرب الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال بصورة طبيعية مع برشلونة صباح اليوم، رغم أنباء مغادرتهم ليوفنتوس وإنتر على الترتيب في الساعات المقبلة.