توم كروز يقفز إلى الهاوية.. مغامرة جريئة في "مهمة مستحيلة 7"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر نجم السينما الأمريكية، توم كروز، مؤخرا، وهو يقدمُ على "مغامرة جريئة" في النرويج أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة"، وذلك رغم تقدمه في السن (58 عاما).

وعادة يكسر توم كروز الخط الرفيع بين الواقع والسينما من أجل تجسيد مشاهد واقعية قد تظن أنه تم الاستعانة فيها بمؤثرات بصرية.

ففي فيديو نشرته شبكة "إن أر كي"، وتداوله مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر توم وهو يقوم بحركة جريئة جدا وخطيرة دون الاستعانة بالممثل البديل.





وقام كروز بتصوير مشهد مطاردة وهو يقود دراجة نارية عند جسر مقطوع شيد عند مرتفعات جبلية شاهقة.

وسار كروز بدراجته على منحدر جبلي في منطقة هيليسلت، ثم ارتمى إلى شفير الهاوية.

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وفي الفيديو يظهر توم وهو يقود الدراجة بأقصى سرعة فيما تتبعه طائرة هليكوبتر مزودة بكاميرا لتصويره، وعندما يصل توم إلى نهاية الجسر ينفذ قفزة عالية في الهواء ويسقط بعدها بسرعة هائلة نحو المنحدر.

واستعان الممثل بمظلة للهبوط بأمان على الأرض فيما تهشمت الدراجة النارية في المنحدر الجبلي.

وتم تصوير هذه اللقطات في إطار فيلمه القادم "مهمة مستحيلة 7" الذي استأنف العمل عليه في النرويج بعدما توقف لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وكان مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري قد قام بنشر صورة على حسابه على إنستقرام للجسر الذي استخدم لتصوير المشهد.



