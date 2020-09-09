عراقي يقتل 5 من أقاربه.. وحيلة خبيثة لتضليل الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شاب عراقي قتل عائلة بأكملها، بعد أن جمعهم في حمام المنزل وأطلق عليهم الرصاص، في جريمة مروعة.
وأفادت مصادر في شرطة بغداد، بأن الشاب (20 سنة) أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة وأعمارهم 5 و9 و14 سنة بمنطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية ب.
وأضافت أنه بعد القبض على القاتل تبين أنه ابن عم رب الأسرة المجني عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، في إيجاز صحفي لوسائل إعلام محلية، إنّ "القاتل كتب عبارات طائفية في مكان الجريمة كحيلة خبيثة لتضليل قوات الأمن".
وأضاف أنه "بعد القبض على القاتل اتضح أنه يعاني من مشاكل نفسية، وجار التحقيق معه".
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