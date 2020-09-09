نشوى مصطفى تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل وتُعلن تجاوزها الـ50 عامًا

أكدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، أنها امرأة تخطت الـ50 من عمرها، ومن الطبيعي أن يكون لها أبناء في سن الزواج، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون "جدة" في أقرب وقت، موضحة: "مفيش أي شيء يدعو للاستغراب إني بجوز عيالي، أنا عديت الـ50 وده طبيعي، نفسي أبقى جدة جدًا ونفسي في بيبيهات أضربهم وأكلهم، ولد الولد هيبقوا عزاز علشان هما جايين من نور عيني اللي هما عيالي".



وعن منشورها التي أثار جدلًا واسعًا بعدما عبرت فيه عن رغبتها في التمثيل، قالت مصطفى: "أنا كنت بهزر في البوست ده.. كنت كاتبة فيه أنا اسمي نشوى مصطفى خريجة معهد فنون مسرحية ومثلت قبل كده وبيقولوا إني أنا ييجي مني.. أكيد تهريج منا مثلت قبل كده والناس عارفة إني انا ممثلة".



وأكملت الفنانة المصرية: "الفترة دي كان بيتعرض عليا شغل، بس مكنش مناسب لسني، لإني وصلت لمرحلة سنية لازم أختار اللي يناسبني، وكمان العروض الي جاتلي مش مناسبة لشوية الخبرات الي اكتسبتهم في الـ30 سنة عمل في الوسط الفني".

وأردفت: "كنت بطلب إني أعمل حاجة تناسب ما وصلت ليه في السن والخبرة.. الناس افتكرت إني في احتياج مادي، ولكن الحمد لله أنا مستورة جدًا وليا زوج بيصرف عليا وواحد مسؤول عني، فالمسألة مش احتياج مادي خالص والفترة اللي كتبت فيها البوست كنت بعمل برامج، وماديًا البرامج أفضل ومجهودها أقل والفنان حقه يقول إنه عاوز يمثل، دي مش حاجة عيب وده شغلي وحياتي".

وعن تجربة برنامجها "بنت البلد" على فضائية "المحور"، قالت نشوى: "دي مش جديدة عليا، أنا قدمت 11 برنامج قبل كده ما بين مصر والخليج وفي رمضان، وأنا بقدم البرامج من أول (نجومنا في اليابان)، النوعية دي يفضل إن الي يقدمها ممثلة مش مذيعة".

واختتمت: "أنا مثلا استحالة أقدم برامج سياسية أو رياضية لإني بعيدة عن المجالين دول ومش مذاكراهم كويس ومش شغلي أصلًا، ممكن أقدم اللي يناسبني فقط، برامج كوميدية ودمها خفيف، زي المنوعات والمسابقات وغيرها".



قد يهمك أيضا:

Advertisements

نشوى مصطفى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده