أحمد بدير يكشف كواليس شخصيته في فيلم "قمر 14"

انتهى الفنان أحمد بدير من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "قمر 14" الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، والذي يعتمد على مناقشة أكثر من حدوتة خلال أحداثه.وقال "بدير" ، إنه يظهر خلال العمل بشخصية رجل صعيدي تقوده عواطفه لمواجهة أمور حياته وله ابن وابنة، مشيرًا إلى أنه يظهر خلال العمل بعدة مشاهد، حيث يشارك في إحدى قصصه والذي يضم 5 قصص مختلفة، مؤكدًا أنه استمتع بالمشاركة في هذا العمل، خاصة أن فكرته جديدة ومختلفة حيث يناقش أكثر من قضية في آن واحد، متمنيًا أن تنال شخصيته إعجاب الجمهور.

"قمر 14" يضم 5 خطوط مختلفة، لكل خط ‏درامي حكاية مختلفة، وأبطال مختلفون، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ‏على رأسهم خالد النبوي، غادة عادل، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، ‏بيومي فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادي الباجوري.‏

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