محمد رمضان ينفي عن نفسه تهم "النرجسية" ويُعلق على "الدويتو" مع ميتر جيمس

أكد الفنان المصري محمد رمضان أنه ليس نرجسيا، وأنه الرقم واحد على منصات التواصل وفي الدراما، موضحًا في مقابلة تلفزيونية: "أنا لا أقول إنني "نمبر ون" لأني فقط في منصات التواصل بل أيضاً في الدراما"، قائلًا: "مسلسلاتي من أيام "ابن حلال"، هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، مروراً بـ"الأسطورة" و"البرنس" و"نسر الصعيد"، وقناتي في "يوتيوب" هي الأكثر مشاهدة أيضاً، ويأتي في المركز الثاني قنوات تلفزيونية وليست قنوات لفنانين"، مؤكدًا أن التغني بالنفس هو أسلوب تسويقي لكسب ثقة الجمهور، وقال " أنا لست نرجسياً".

الوصول إلى إفريقيا

وحول أغنيته الدويتو "يا حبيبي" مع الفنان الفرنسي العالمي ميتر جيمس، أكد أن اختياره كان للمغني الأكثر جماهيرية في فرنسا وأوروبا وأيضا في إفريقيا، وشعبيته كبيرة هناك بحسب أرقامه العالية جدا في منصات عالمية مثل "سبوتيفاي" و"يوتيوب"، مؤكدًا أنه مصري وعربي وإفريقي، واجتهد للنصف الآخر في إفريقيا مثل نيجيريا، وأفضل طريقة كانت بقراري التعاون مع جيمس، كما وتحدث رمضان عن "اللوك" الخاص به، قائلاً "أتشارك مع فريق عملي في كل التفاصيل والقرارات في العمل هي دائماً جماعية".

"شهيتي ضعيفة"

كما قال "أمارس تدريبات بسيطة يومياً مثل "الضغط والجري لمدة 10 دقائق"، مؤكدا أن شهيته ضعيفة جدا لذلك هو يلجأ لأدوية "فاتحة شهية" عندما يطلب منه زيادة وزنه ليناسب دورا معينا حسب توجيهات المخرج.

وقبل أيام، أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" حصوله على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن منحه الإقامة الذهبية في الإمارات هو أجمل ما حدث له، متوجهاً بالشكر لدولة الإمارات، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، على هذه الالتفاتة التي هدفها تسهيل عمله في الدولة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفتيات في "تيك توك" يخطفن الأنظار من محمد رمضان وسوبر ساكو

محمد رمضان يستقبل الحكم بحبسه بـ«الغناء والرقص»