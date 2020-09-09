شكرا لقرائتكم خبر عن رايان سيكرست يقدم هدية ضحمة لكاتى بيرى بعد إنجابها.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمى رايان سيكرست هدية ضخمة للنجمة العالمية كاتى بيرى بمناسبة استقبالها لمولودتها الأولى، والتى أطلقت عليها اسم "ديزى دوف بلوم"، والهدية عبارة عن صندوق عملاق يضم عددا كبيرا من الألعاب والقصص التى ستقوم بيرى ذات الـ35 عاما بقراءتها لابنتها.

وكشفت كاتى بيرى عن هدية رايان سيكرست لها فنشرت صورة الهدية على الـSTORIES الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وكتبت بيرى تعليق شكرت فيه رايان قائلة "كل الشكر للعم رايان سيكرست".



هدية رايان سيكرست لكاتي بيري

يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم الأسبوع الماضى، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد" ، وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلومDaisy Dove Bloom .

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.