تراند اليوم : "كيم كارداشيان" تصدم معجبيها بقرار مفاجئ

أعلنت كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع، أن البرنامج التلفزيوني الخاص بــ "عائلة كارداشيان" الذي يعرض منذ 14 عامًا سيتوقف قريبًا.

وأعلنت كارداشيان لمتابعيها عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام" البالغ عددهم 188 مليونًا: "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ"كيب أب ويز ذا كارداشيانز".

أخبرت معجبيها أن البرنامج التلفزيوني، الذي يضم أيضًا شقيقتها كلوي وكورتني، وكذلك كايلي جينر وشقيقتها كيندال سينتهي بثه في عام 2021.

كتبت كيم: "إلى معجبينا المذهلين - بقلوب ثقيلة اتخذنا القرار الصعب كعائلة لنقول وداعًا لمواكبة عائلة كارداشيان".

وأضافت: "بعد 14 عامًا، و20 موسمًا، ومئات الحلقات والعديد من العروض العرضية، نحن ممتنون جدًا لكم جميعًا الذين شاهدونا طوال هذه السنوات - خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، السعادة، والدموع، وكثرة العلاقات والأطفال".

وتابعت: "سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين قابلناهم على طول الطريق".

وقالت كارداشيان: "شكرًا لآلاف الأفراد والشركات الذين شاركوا في هذه التجربة، والأهم من ذلك، شكر خاص جدًا لريان سيكريست لإيمانه بنا، والفريق في بونيم / موراي، الذين أمضوا ساعات لا تحصى في توثيق حياتنا".

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وأوضحت أن "الموسم الماضي سيبث مطلع العام المقبل في عام 2021".

ومضت قائلة في بيانها: "بدون مواكبة عائلة كارداشيان، لن أكون حيث أنا اليوم. أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الماضية المذهلة".

وأردفت: "لقد جعلنا هذا البرنامج من نحن وسأفعل مدينة إلى الأبد لكل من لعب دورًا في تشكيل حياتنا المهنية وتغيير حياتنا إلى الأبد. مع الحب والامتنان، كيم".

وعرض البرنامج لأول مرة في 14 أكتوبر 2007، وأصبح لاحقًا واحدة من أطول المسلسلات التلفزيونية الواقعية.

يأتي هذا بعد انسحاب الأخت الكبرى كورتني منه في يوليو الماضي.