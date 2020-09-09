برشلونة يقدم عرضا لمان سيتي لضم مدافعه إيريك غارسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 27 دقيقة

دخل نادي برشلونة الإسباني،مفاوضات خاصة مع مانشيتر سيتي الإتجليزي لضم مافعه الشاب إيريك جارسيا.

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن عرض برشلونة لفريق مانشستر سيتي لضم مدافعه الشاب الإسباني إيريك غارسيا، والذي يعدّ هدفا للفريق لتعزيز خط دفاعه.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة عرض على مانشستر سيتي دفع 8 ملايين يورو، و2 مليون يورو كمتغيرات لضم المدافع الشاب البالغ 19 سنة، والذي كان في مدرسة برشلونة قبل الرحيل لإنجلترا.

ويعدّ الرقم المقترح من إدارة برشلونة بعيدا جدا عن مطالب مانشستر سيتي؛ الذي يرغب في الحصول على 40 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الشاب.

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لكن برشلونة يعرف أن عقد إيريك غارسيا ينتهي صيف 2021 ومانشستر سيتي مطالب بتقليص طلباته المالية في حال أراد الاستفادة ماديا من بيع لاعبه؛ وإلا سيرحل مجانا بعد موسم واحد.

ويبقى عرض برشلونة ضعيفا جدا بالمقارنة مع رغبات مانشستر سيتي، وحسب صحيفة ”سبورت“ فحتى لو قلص الفريق الإنجليزي ثمن مدافعه للنصف فلن يصل الفريق الإسباني للمبلغ المطلوب.

وكان إيريك غارسيا أخبر إدارة مانشستر سيتي بأنه لن يجدد عقده المنتهي صيف 2021 وحسب تقارير إعلامية فرغبته هي العودة لبرشلونة فريقه الأم والذي لعب في صفوف فئاته الصغرى حتى صيف 2017 يوم التحق بمانشستر سيتي.

وشارك إيريك غارسيا للمرة الأولى برفقة المنتخب الإسباني الأول حين دخل بديلا للقائد سيرجيو راموس في لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية الأحد الماضي.