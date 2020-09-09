بسبب كورونا… تأجيل تصفيات “كونكاكاف”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد اتحاد “كونكاكاف” لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) عن تأجيل التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 والتي كانت مقررة بين تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين حتى آذار 2021، جراء جائحة فيروس كورونا.

وأشار “كونكاكاف” في بيان أن المباريات ستقام خلال آذار المقبل، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار التأجيل بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا).

ورأى “كونكاكاف” أنه “لا تزال العديد من أجزاء المنطقة تعاني من تحديات صحية، وهذا ما كان عاملا رئيسيا في هذا القرار”، مضيفاً: “إلى ذلك، تضع العديد من الدول في جميع أنحاء الاتحاد قيوداً على السفر ومتطلبات الحجر الصحي، ما سيجعل من الصعب جدا إقامة مباريات دولية لكرة القدم تشمل 30 دولة”.

وكان رئيس اتحاد “كونكاكاف” الكندي فيكتور مونتالياني قد ألمح في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى إمكانية تأجيل التصفيات، معتبراً أنه من غير المرجح اقامة المباريات في تشرين الأول.

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وكان تقرر في تموز الماضي أن تقام التصفيات ضمن صيغة جديدة بعد إلغاء العديد من أيام مباريات الاتحاد الدولي، بسبب جائحة “كوفيد-19” ما جعل الخطط السابقة لاتحاد “كونكاكاف” في التصفيات غير قابلة للتنفيذ.

وسيتمّ توسيع الدور النهائي الحاسم من تصفيات “كونكاكاف” من ستة منتخبات إلى ثمانية على أن تشارك خمسة منتخبات هي المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا، جامايكا وهندوراس (الافضل تصنيفا بحسب النظام السابق)، تلقائيا في الدور النهائي الذي يضمن من خلاله ثلاثة منتخبات التأهل الى المونديال، فيما يخوض الرابع ملحقا دوليا.

وينضم إلى المنتخبات الخمسة المتأهلون من الدور التمهيدي الثاني، والذي يشارك فيه باقي المنتخبات المنضوية في الاتحاد القاري.

وتوزعت المنتخبات الـ30 على ست مجموعات من خمسة فرق.

ويلتقي أبطال المجموعات الست في الدور التمهيدي الأول، في مباريات ذهاب واياب في الدور الثاني، ليتأهل ثلاثة منهم الى الدور الحاسم، بحسب (أ ف ب).