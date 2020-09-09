تأهل تاريخي لزفيريف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية للمرة الأولى في مسيرته، بفوزه الصعب على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3، فيما بلغت الأميركية جنيفر برايدي الدور ذاته في البطولات الاربع الكبرى للمرة الاولى، بفوزها في ربع النهائي على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 6-3 و6-2، بحسب (أ ف ب).

عند الرجال، عانى زفيريف المصنف سابعا عالميا لحجز بطاقته إلى المربع الذهبي بعدما احتاج إلى 3 ساعات و25 دقيقة للتخلص من منافسه تشوريتش (32 عالميا) خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “آرثر آش ستاديوم”.

وتأهل زفيريف في سن الـ 23 عاما إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأميركية للمرة الأولى في مسيرته، وهو سيلعب مع الفائز من المباراة التي تجمع الكندي دنيس شابوفالوف (17 عالميا) والإسباني بابلو كارينيو بوستا (27) الذي فاز في ثمن النهائي بسبب إقصاء المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب توجيهه كرة باتجاه احد حكام الخطوط في المجموعة الاولى.

وعلق زفيريف: “كان يتوجب عليّ أن أكون اكثر عدوانية بعد البداية، لأني ما قمت به لم يكن جديرا بمباراة في الدور ربع النهائي من غراند سلام. لذلك تمكنت من الحفاظ على عنصر الثبات في ذهني وسارت الامور بشكل أفضل”.

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وأكد زفيريف أنه انهى اللقاء بحالة بدنية أقوى، وهذا مرده إلى “ثمار الكثير من العمل البدني الذي خضعت له خلال الاشهر الاخيرة أثناء الحجر (بسبب فيروس كورونا)”.

بدأ تشوريتش، الفائز في مواجهاته الثلاث الاخيرة أمام الألماني، المباراة بقوة مستفيدا من الاخطاء المباشرة الكثيرة والارسالات المزدوجة الخاطئة لزفيريف وحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-1.

غير أن زفيريف المصنف خامسا في البطولة قلب الامور لصالحه في المجموعة الثانية برغم تأخره 2-4، فنجح في معادلة الارقام وحسم لصالحه في الشوط الفاصل، قبل أن ينهي المجموعة الثالثة بسيناريو مشابه.

في المجموعة الرابعة استفاد زفيريف من هبوط مستوى تشوريتش ليفوز بها وبالمباراة بنتيجة 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.